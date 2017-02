Furtwangen Galaktisch gut: Furtwangen hebt ab

Mehr als drei Stunden abwechslungsreiches Programm bot die Narrenzunft Furtwangen bei ihrem traditionellen Zunftball in der gut besuchten Festhalle.

Furtwangen. Bei den verschiedenen Beiträgen wurde immer wieder auch das Stadtgeschehen aufs Korn genommen. "Knall auf Fall – wir machen Fasnet im All!" hieß das Motto und entsprechend fanden die meisten der Aktionen auf der Bühne irgendwo in der Zukunft oder im Weltall statt. Den Auftakt des Programms bildeten die beiden Ampelmännchen von der Fußgänger-Ampel beim Rößle, die nun mit der Wiedereröffnung endlich wieder etwas zu tun haben. Aber sie beobachteten auch genau die Passanten und hatten hier lustige Anmerkungen. "Völlig losgelöst von der Erde" rauschte ein großes Raumschiff mit zahlreichen Astronauten auf die Bühne, gesteuert von Kapitän James C Wirck alias Christof Winker, der von diesem Raumschiff aus den Zunftball moderierte.

Er freute sich über den guten Besuch, konnte allerdings nur zwei Stadträte begrüßen. Mitleid hatte er mit Bürgermeister Josef Herdner, der den Abend in Neukirch verbringen musste. Vor allem aber, so Christof Winker beim großen Finale, war er beeindruckt, dass in diesem Jahr alle Gruppen der Zunft am Ball beteiligt waren. Sein besonderer Dank galt Dagmar Ganter für die Federführung.