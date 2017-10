Furtwangen Gaben erfreuen moldawische Kinder

Seit 22 Jahren gibt es in Deutschland "Weihnachten im Schuhkarton". Vor 19 Jahren stieg Hanna Widmann ein. Sie fand Helfer und Unterstützer, inzwischen sind es 25, die regelmäßig mitarbeiten, Päckchen packen und kontrollieren oder warme Socken und Handschuhe stricken. Die Weihnachtsgeschenke im Schuhkarton sind für arme Kinder in den Empfängerländern oft das einzige Geschenk. Die Päckchen sollten Süßigkeiten und Spielzeug enthalten, ebenso Kleidung wie Mützen und Handschuhe, Schreibmaterial und Hygieneartikel.

Freilich sind die Zollvorschriften streng. Gebrauchte Gegenstände sind tabu, nicht erlaubt sind zudem "geliermittelhaltige Süßigkeiten", dazu gehören die beliebten Gummibärchen. Auch Flüssigkeiten und Literatur sind verboten. Alle Päckchen werden von den Furtwanger Helfern kontrolliert, deshalb dürfen sie nicht zugeklebt werden. Abgegeben werden können die gepackten Schuhkartons, aber auch Geschenke oder Geldspenden, in Furtwangen bei Hanna Widmann, Eichendorffstraße11, bei Sport-Klausmann in der Wilhelmstraße und auf dem Furtwanger Wochenmarkt am Stand der Metzgerei Waldvogel sowie in Neukirch bei der Familie Hofmeier.

Geldspenden werden benötigt, um den Transport zu bezahlen. Darüber hinaus wird eingekauft, um zusätzliche Schuhkartons zu füllen.