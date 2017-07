Furtwangen Fußballvereine betonen hohen Stellenwert

Im Rahmen dieser Hauptversammlung gaben auch die Trainer und Betreuer der verschiedenen Mannschaften ihre Berichte ab. Dabei gab es auch noch die eine oder andere Anmerkung. Die jüngsten beispielsweise erhielten einen ganzen Satz neue Bälle. Bei den 11-Junioren wurde deutlich gemacht, dass hier grundsätzlich bei den Turnieren keine Tore und Punkte gezählt werden, denn zuerst einmal soll der Spaß am Spiel im Vordergrund stehen. Bei den Junioren wurde erstmals eine Spielgemeinschaft mit Furtwangen gebildet, die dann zwei Mannschaften ins Rennen schicken konnte. Die erste Mannschaft belegte dabei den zweiten Platz.

Die Spielgemeinschaft mit Furtwangen bei den Junioren war besonders erfolgreich, denn sie spielt weiterhin in der höchsten Klasse dieser Altersstufe, der Bezirksstaffel. Auch in den drei älteren Klassen gab es entsprechende Spielgemeinschaft, teilweise hier mit allen benachbarten Vereinen gemeinsam. Dabei macht es sich in der A-Jugend immer wieder bemerkbar, dass die besten Spieler dieser Altersklasse auch sehr schnell in die aktive Mannschaft wechseln.

Auch in der neuen Saison werden bei den Sportfreunden Junioren-Mannschaften in allen Altersklassen am Spielbetrieb teilnehmen, ab den E-Junioren wieder als Spielgemeinschaften mit den Nachbarn. Darüber hinaus sind zwei Juniorinnen der Sportfreunde Schönenbach in der Spielgemeinschaft mit den C-Juniorinnen mit dabei.