Furtwangen Furtwanger zeigen Flagge für Europa

"Wir wollen Zeichen setzen gegen jede Art von Exits aus Europa", begrüßte Lukas Schäuerle die Besucher. Freilich dürfe die EU nicht nur vor sich hindümpeln, sie brauche dringend Reformen. Hochschulrektor Rolf Schofer erinnerte daran, dass 70 Jahre lang im Frieden Ingenieure ausgebildet werden konnten, das dürfte man auf keinen Fall aufs Spiel setzen.

Moritz Pohle und Markus Meyer vertraten die Organisation "Pulse of Europe" aus Freiburg, die inzwischen in 18 Ländern aktiv ist und die auch in Freiburg jeden Sonntag eine Demonstration organisiert.

"Wir müssen positive Emotionen mit Europa verbinden, Gesetze verringern und Spielräume schaffen", das forderte der Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner. Aber alles, was an der Basis geregelt werden kann, solle auch in den Kommunen beschlossen werden.

Über die Erfolge des Erasmus-Programms sprach Brigitte Minderlein. Immerhin habe ein Drittel der Erasmus-Absolventen Partner anderer Nationalitäten, über eine Millionen "Erasmus-Babies" lassen die Länder Europas "ein Stück zusammenrücken".

Persönliche Erfahrungen in Furtwangen schilderte ein junger Tscheche, den das Erasmus-Programm nach Furtwangen gebracht hatte.

Das freie Reisen scheint Europäern selbstverständlich, doch ihre Arbeit mit Flüchtlingen ließ Hannelore Frank erfahren, dass das eigentliche eine große Errungenschaft ist.

Ein Europa ohne Angst vor Unrecht und schlechter Behandlung, ohne Hass, mit der Bereitschaft, die Sprache des anderen zu lernen, wünschte sich der evangelische Pfarrer Lutz Bauer.

Mit sehr persönlichen Erinnerungen an die Grenzen seiner Kindheit zwischen Schwarzwald und Vogesen leitete Heinz Sauerburger seine Dankesworte ein, mahnte aber auch, die Ängste der Bürger ernst zu nehmen. "Lasst uns keine Mauern, sondern Brücken bauen", mahnte er, bevor der Furtwanger Chor mit der Europahymne den Abschluss sang. Für die Zwischenmusik hatte Maik Negraschus gesorgt, mit einer rockigen Variante der Europahymne sowie mit eigenen, pfiffigen Kompositionen.