Seit 1982 gibt es in Furtwangen den Sommermarkt. Jeweils im dritten Mittwoch des Monats Juli versammeln sich in der Innenstadt Händler auch von außerhalb der Region und bieten ihre Waren feil. So auch wieder am gestrigen Mittwoch. Bei hochsommerlichen Temperaturen und blauem Himmel besuchten zahlreiche Kunden das Markttreiben, dass sich auf den Marktplatz sowie in Teile der angrenzenden Friedrichstraße und Gerwigstraße erstreckte. Hochzufrieden mit Anzahl und Qualität der Händler war Marktmeister Hermann Fengler (in Uniform in der Bildmitte), der über das bunte Treiben wachte. Foto: Liebau