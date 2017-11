Buchstäblich ins Wasser gefallen ist in diesem Jahr der Martins Umzug in der Pfarrgemeinde St. Cyriak in Furtwangen. In vielen verschiedenen Gemeinden fanden solche Martinsumzüge statt, die zum großen Teil auch stattfinden konnten. Doch am Samstagabend, dem Abend des Martinstages, sorgte kräftiger Regen dafür, dass der Furtwanger Umzug nicht in gewohnter Form stattfinden konnte, sondern in die Kirche verlegt wurde. Wie üblich begann die Feier mit einem kleinen Gottesdienst in der Pfarrkirche. Pfarrer Paul Demmelmair stellte dabei die Geschichte des Heiligen Martin vor, der als römischer Soldat diesem Bettler begegnete und dann mit ihm den Mantel teilte. Gestaltet wurde diese Feier von den Kindern des Kindergartens St. Martin am Kussenhof mit Liedern und Bewegungen zum Thema Laterne. Am Ende des Gottesdienstes waren dann die Kinder zu einem ungewohnten Martinsumzug eingeladen: angeführt von der Jugendkapelle der Stadtkapelle unter der Leitung von Bernhard Weißer zogen viele Kinder mit ihren Laternen, begleitet von ihren Eltern, durch die Kirche. Zum Abschluss gab es für alle wie gewohnt den Martinswecken und einen Apfel. Außerdem hatte der Elternbeirat das Portal der Pfarrkirche in eine Würstchenbude verwandelt und bewirtete die Besucher dieser Feier dann ausnahmsweise direkt in der Kirche. Foto: Heimpel