Furtwangen Furtwangen nimmt sich einiges vor

Wichtig für Furtwangen wäre dabei auch die Tatsache, dass jetzt möglichst viele Bürger dieses Breitband-Netz auch nutzen, entsprechend schnell werden die Investitionen wieder durch die Vermietung amortisiert. Dabei tritt hier in verschiedener Weise auch immer wieder die Telekom als Konkurrent auf. Doch deren Angebot, mit durch Glasfaser aufgerüsteten Knotenpunkten die Versorgung auch über Kupfer deutlich zu verbessern sei auf keinen Fall mit einem eigenen Glasfaseranschluss im Haus vergleichbar.

Ein weiteres Thema ist die künftige Verkehrsführung. Denn wenn man die Innenstadt qualitativ aufwerten und damit auch die Aufenthaltsqualität als Fußgänger erhöhen will, muss die Verkehrsbelastung in der Wilhelmstraße reduziert werden.

Ganz konkret voran geht es auch beim Thema Kreisverkehr: der Kreisverkehr am Kussenhof wurde nun vom Regierungspräsidium genehmigt bei geschätzten Gesamtkosten von 600 000 Euro. Da an diesem Kreuzungspunkt die Bundesstraße B 500, die Kreisstraße nach Linach und die innerörtliche Straße zum Kussenhof einmünden, werden auch deren Kostenträger für die jeweilige Straße anteilmäßig zur Kasse gebeten. Der Bund wird etwa 300 000 Euro bezahlen, der Kreis 140 000 Euro, für Furtwangen bleiben dann Kosten von 160 000 Euro, wobei diese Mittel schon bereitstehen.

Ebenso bereit stehen die Mittel für den Kreisverkehr beim Rewe, sind allerdings bis zum Abschluss der Planungen noch mit einem Sperrvermerk versehen.

Weitere wichtige Themen, die ebenfalls mit entsprechenden Investitionen verbunden sind, sind die Straßensanierungen im Stadtgebiet, der Neubau des Bauhofs, der Bau einer Aussegnungshalle auf dem Friedhof, das Dorfgemeinschaftshaus in Rohrbach, das interkommunale Gewerbegebiet Neueck, die Sanierung der Kindergärten, die weiteren Schritte der Stadtsanierung und die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Überall hier müsse investiert werden, so Herdner.

Er beruhigte aber die Bürger: "Auch bei diesen vielen Investitionen gehen hier in der Stadt nicht alle Lichter aus!" Ein ganz wichtiger Aspekt sind dabei die möglichen Zuschüsse für die verschiedenen Projekte. Doch in den meisten Fällen ist noch nicht bekannt ob es Zuschüsse gibt und vor allem auch nicht in welcher Höhe.