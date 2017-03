Furtwangen Furtwangen entdecken

Diese beginnen am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr mit einer Gerwigführung, vom Robert Gerwigplatz aus. Diese Führung wird am 8. Juni um 18 Uhr wiederholt.

Die Wirte führen am 11. März und am 20. Juni jeweils um 18 Uhr durch die Stadt. Treffpunkt zu dieser Führung ist am Rathaus.

Die Führungen finden bei guter Witterung und ab sechs Personen statt. Die Veranstalter bitten um eine frühzeitige Anmeldung. Darüber hinaus können auch spezielle Termine vereinbart werden –­ ob für Geburtstage, Familienfeier, Schülertreffen oder Firmen. Auch kurzfristige Arrangements sind möglich.