Furtwangen Furtwangen ehrt den berühmten Sohn

Bürgermeister Josef Herdner bekundete Stolz und Dankbarkeit dem Sohn der Stadt, der obwohl auswärts tätig, die Wurzeln nicht vergaß. Landrat Sven Hinterseh freute sich über das schöne Ereignis, das das Wirken vom Schustersohn bis zum Badischen Hofmaler dokumentiere. Die einstige Uhrenschild- und Dekorationsmaler sei gefördert worden und man könne Parallelen zur Gegenwart ziehen, wo es im Kreisgebiet Förderung zur erfolgreichen Berufstätigkeit gebe.

Die Familie Staeb, verwandte Nachkommen des Künstlers, war durch Guido Staeb vertreten, der maßgeblich an der Ausstellung und dem durch die Sparkasse geförderten Katalog beteiligt war. Er wies auf die äußeren Umstände von badischer Staatsgründung, Hungersnot und Pest sowie die Schmerzen, die den Künstler lebenslang quälten, hin. Angetan im biedermeierlichen Gehrock beglückte Klauspeter Staeb das Publikum unkompliziert mit Gassenhauern des Romantikers Franz Schubert am familieneigenen Klavier.

Hauptreferentin war die Kunsthistorikerin und Mitarbeiterin des Freiburger Augustinermuseums Mona Djabbarpour. Die Expertin ging auf Leben (wir berichteten) und Werk Kirners ein. Geprägt durch Motive des Schwarzwaldes, Anregungen im Kultur-Mekka Rom und Kenntnis von Landschaften, war er im Zeitgeist des Biedermeiers verhaftet, verfügte über einen sachlichen Blick, arbeitete hart und widmete sich der Genremalerei, die ausdrücklich der Philosoph Arthur Schopenhauer hervorhob und die Wikipedia knapp als "gemalte Abbildung einer Alltagsszene" umschreibt.

Der Stil war im niederländischen Barock vertreten und Kirner ist in Münchner oder Karlsruher Sammlungen damit in Berührung gekommen. Er verlegte sich auf einfache Darstellung mit bürgerlicher Sehnsucht von Geborgenheit nach den Napoleonischen Kriegen unter Ausklammerung von Industrialisierung und Verstädterung. Volksszenen sind maßgebend, Ferne wird in den häuslichen Bereich hinein genommen, Unterhaltung sollte nicht zu kurz kommen.

"Der Schweizer Grenadier" bedeutet für Kirner den Durchbruch. Er griff italienisches Flair auf, wurde mit Preisen ausgezeichnet und zum Badischen Hofmaler ernannt. In seiner letzten Schaffensphase kehrte er zur intimen Darstellung zurück und malte die "Eltern in der Stube". Am 19. November 1866 hauchte er in Furtwangen sein Leben aus.