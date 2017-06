Furtwangen Furtwängler-Rarität aus dem Internet

Ihr Plan wurde im "Gewerbeblatt für den Schwarzwald" im Jahre 1854 abgedruckt und dient als Ergänzung des Ausstellungsstücks, das eine aus Holz gefertigte Schwarzwälder Achttage-Uhr ist. Dazu kommen das fremdartig geschnitzte Schild im Mischstil mit römischem Zifferblatt sowie zwei Gewichten. Das Uhrenschild ist Hinweis auf Neuorientierung und damalige Moderne.

Die Musteruhren waren keine Verkaufsgegenstände, sondern gingen seinerzeit als Prototypen an verschiedene Uhrmacher-Gemeinden der Umgebung, fanden dort aber wenig Resonanz. Die Uhrenhersteller blieben bei ihrer Methode, und Gerwigs Vorstellungen gingen in die falsche Richtung, denn die Industrialisierung war nicht aufzuhalten.

Das Werk des legendären Lorenz Furtwängler ist ein technisch perfektes Objekt und bleibt Zeugnis für handwerkliches Geschick im Schwarzwald. Furtwängler wurde in Gütenbach geboren und lebte vom 26. Juli 1807 bis 10. November 1866. Er stammte aus einer weit verzweigten Familie, aus der auch der Dirigent Wilhelm Furtwänger (1886 bis 1954) hervorging. Dem "Schmittelenz" hat sein Sohn Oskar (1850 bis 1908) ein liebevolles literarisches Denkmal mit "Die Uhrmacher im Schwefeldobel" gesetzt.

Lorenz betrieb ab 1836 als selbstständiger Meister eine erfolgreiche Werkstatt im elterlichen Anwesen in Gütenbach und seit 1839 im Neukircher "Schwefeldobel". Die Nachfolger Adolph, Hektor, Oskar und Theophil übernahmen seine Uhrenfabrikation und gründeten 1868 die "L. Furtwängler Söhne, Uhrenfabrik" in Furtwangen, die als "LFS" ein stehender Begriff war. Die hochwertigen Uhren waren Zeugnis für Schwarzwälder Präzision. Aufgrund von Billigkonkurrenz, Kriegen und Wirtschaftskrise konnte sich das Unternehmen nicht halten und ging 1929 in Konkurs.

Neben anderen hatte sich Lorenz Furtwängler für Neuerungen, Weiterentwicklungen und Aufschwung der Schwarzwälder Uhrenherstellung stark gemacht. Als Kommissionsmitglied der Großherzoglich Badischen Uhrmacherschule setzte er sich für die Entwicklung von Normaluhren (Musteruhren wie das Exponat) ein. Die "Schwarzwälder Construction" wurde danach mit viereckigen Messing- oder Holzplatinen ausgestattet und war etwas größer als die französische Vorlage. Nach der Abhandlung in "Made in Furtwangen" wurde er 1852 auch Mitglied des neu gegründeten Gewerbevereins.