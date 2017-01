Furtwangen Fuhrkigili lassen die Peitschen knallen

Durch das Programm bei diesem Klepfen führte Ehrenfuhrkigili Bernhard Kuner und erläuterte wieder die verschiedenen Aktionen. Unterstützt werden die Fuhrkigili durch andere Gruppen der Zunft.

Die Vorführungen begannen wieder mit dem Klepfen der einzelnen Gruppen-Mitglieder, wobei natürlich jeder das Beste geben wollte. Neben der Peitsche waren an diesem Abend auch wieder die deutlich größeren Karbatschen zu sehen und zu hören. Dazu kamen weitere Programmpunkte wie das paarweise Klepfen. Vor allem aber konnten die Fuhrkigili stolz darauf hinweisen, welch aktive Jugendarbeit hier betrieben wird. Mit Justin Frey bewies sich an diesem Abend sogar ein richtiges Nachwuchstalent, das nun schon bald in die Reihen der aktiven vorgegebene aufgenommen werden kann. Dazu kommt aber vor allem auch noch die stolze Zahl von 14 Narrensamen beziehungsweise Fuhrkigili-Samen im Alter bis zu zwölf Jahren, die mit viel Stolz sich ebenfalls am Klepfen beteiligten.

Nach dem offiziellen Programm hatten auch wieder die Zuschauer die Gelegenheit, einmal die Peitsche zu schwingen, wovon aber in diesem Jahr, vielleicht auch im Blick auf die Temperaturen, nur wenige Gebrauch gemacht wurde.

Oberfuhrkigili André Frey machte darauf aufmerksam, dass Fuhrkigili neben der Pflege der Jugendarbeit auch auf der Suche nach jungen Erwachsenen sind, die die Gruppe noch weiter verstärken könnten. Gerade jetzt in der Zeit vor der Fasnet treffen sich die Fuhrkigili jeweils am Donnerstag ab 18 Uhr auf dem Schulhof der Friedrichschule zum Training. Interessenten sind willkommen.