Furtwangen Für den Rathausumbau fehlt das Geld

Ziemlich enttäuscht zeigte sich in der Sitzung des Rohrbacher Ortschaftsrates Ortsvorsteher Karl Wehrle darüber, dass der Umbau des Rathauses zum Dorfgemeinschaftshaus vom EU-Förderprogramm Leader plus negativ beschieden wurde.

Furtwangen-Rohrbach. Insgesamt acht Projekte standen zur Entscheidung an, vier wurden genehmigt. Wehrle zeigte sich teilweise verwundert über die Auswahl der Projekte. Noch verständlich sei es, wenn das Mehrgenerationenhaus in Furtwangen im Zusammenhang mit der neuen Tagespflege ausgewählt wurde. Aber ebenfalls bezuschusst wurde beispielsweise ein Vitalparcours in Königsfeld. Das Rohrbacher Projekt wurde damit formal auf die Warteliste gesetzt.

Baugenehmigung liegt vor