Furtwangen Fünf sichern sich ein Doppel-Diplom

Furtwangen. 34 Studierende des Bachelor-Studiengangs Marketing und Vertrieb, 21 Studierende des Bachelor-Studiengangs Product Engineering und neun Studierende des Bachelor-Studiengangs Service Management sowie einen Studenten des MBA-Studiengangs Sales & Service Engineering. Fünf Studierende der Fakultät WING sicherten sich das Doppeldiplom der Hochschule Furtwangen und der Napier University in Edinburgh. Sie erlangten zum Bachelor of Science der HFU den angesehenen Bachelor of Honor. Dazu leisteten sie ihr viertes Studienjahr in Schottland ab.

Jahrgangsbeste sind Frederik Gehlert (Platz 1), Frederik Berstecher (Platz 2) und Tobias Haller (Platz 3) vom WING-Bachelor-Studiengang Marketing und Vertrieb. Insgesamt nahmen an der Feierstunde rund 170 Gäste teil – darunter Eltern, Mitarbeiter und Professoren der Fakultät. Das Programm gestaltete die Fakultät gemeinsam mit den Absolventen.

In seiner Festrede ging Dekan Robert Schäflein-Armbruster auf die Perspektiven der Studierenden der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen ein: "Die Rückmeldungen aus der Wirtschaft auf unsere Absolventinnen und Absolventen sind durchweg positiv. Gelobt werden vor allem die Vielseitigkeit, das Methodenwissen, Teamfähigkeit und Pragmatismus, der sich aus der Kenntnis der Realität in den Unternehmen speist. Die Berufsaussichten an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Technik und Kommunikation könnten kaum besser sein." Erhebungen unter ehemaligen WING-Studierenden bestätigen das: Viele Absolventen finden schon vor Beendigung ihres Studiums eine Anstellung, alle anderen meist innerhalb weniger Monate nach ihrem Abschluss. Das durchschnittliche Einstiegsjahresgehalt liegt bei rund 44 000 Euro.