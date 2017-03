Furtwangen Fünf Personen werden bei Unfall leicht verletzt

Furtwangen. Bei einem Autounfall am Donnerstagabend in Furtwangen sind fünf Personen leicht verletzt worden. Eine 72-jährige Frau ist gegen 17.15 Uhr in der Kussenhofstraße, kurz vor der Bundesstraße 500, nahezu ungebremst auf ein Auto vor ihr aufgefahren, das wiederum auf ein drittes, haltendes Auto geschoben wurde. In einem der Fahrzeuge befand sich eine Mutter mit zwei Kindern, im anderen eine junge Frau. Während die Unfallbeteiligten über Kopf- und Nackenschmerzen klagten, musste die Unfallverursacherin in das Krankenhaus nach Neustadt gebracht werden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von 11 500 Euro.