Furtwangen Fünf "Minis" zeigen ihr Können

"Minis" zeigen Ballwechsel

Insgesamt waren am Wochenende an der Sporthalle "Oberer Bühl" lediglich drei Jungen und zwei Mädchen am Start. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde lediglich eine gemischte Gruppe mit allen teilnehmenden Kindern gespielt. Am Ende gab es sowohl eine Gesamtwertung, als auch eine Wertung in den einzelnen Altersklassen. Die "Minis" zeigten unter den Augen ihrer Eltern sehenswerte Ballwechsel und stellten ihr Talent deutlich unter Beweis.

Aufgrund der verschiedenen Altersklassen qualifizierten sich alle für den Bezirksentscheid, welcher im Frühjahr 2017 ausgetragen wird. Wer zehn Jahre alt oder jünger ist, kann sich dort für das Verbandsfinale qualifizieren.