Furtwangen Frischer Schwung für den Ochsen

Furtwangen. Das Hotel Restaurant Ochsen am Marktplatz ist in neuen Händen. Große Hoffnungen setzt Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Kühne in die Pächter Sabine und Thomas Messerer. Er gratulierte seitens der Stadt. Er denke, dass das Unternehmen in zentraler Lage wieder erstes Haus am Platze werde, so Kühne. Er wünschte einen guten Start sowie eine glückliche Hand und meinte: "Wir freuen uns wahnsinnig."

Er gab dem Ehepaar einige Tipps, wies auf mannigfache Verbindungen hin, bat um Beweglichkeit bei Versammlungen und sagte den neuen Pächtern seitens der Stadt jegliche Unterstützung zu.

Wie flexibel die neuen Pächter sind, wurde sofort beim Brand in der Fohrenstraße bewiesen. Sie versorgten die Rettungskräfte mit Getränken und boten den wohnungslos gewordenen Bewohnern eine Bleibe. Die Gastronomie-Fachleute kennen den Schwarzwald und bringen darüber hinaus auch jahrelange Auslandserfahrung mit. Furtwangen sei für sie kein Sprungbrett, sondern künftiger Lebensinhalt, betonten die neuen Pächter.