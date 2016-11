Furtwangen Friedrich-Schüler dürfen Autor mit Fragen löchern

In diesem Jahr war Jochen Weeber aus Reutlingen zu Gast, der zuerst als Lehrer tätig war und seit rund 15 Jahren als Autor auch für Kinderbücher. An der Furtwanger Friedrichschule war er bereits schon einmal vor acht Jahren am Fredericktag zu Gast und las damals wie in diesem Jahr aus seinem Buch "Hühner dürfen sitzen bleiben". Bei Jochen Weeber laufen diese Lesungen immer sehr interaktiv mit den Schülern ab. Dazu gehört für ihn auch die passende Musik. Dieses Mal musste diese Musik allerdings aus der Konserve kommen, durch eine Verletzung konnte er nicht wie üblich selbst die Kinder beim Gesang begleiten.

Und dann las er einzelne Szenen aus dem genannten Buch. Es geht dabei um einen Jungen, der nach einer schlechten Note in Mathematik zur Großmutter. davonläuft. Offensichtlich waren die Anforderungen von Seiten der Eltern zu hoch. Ein solches Thema ist natürlich für Schüler jeden Alters verständlich, deshalb waren im ersten Teil der Lesung auch alle Klassen der Friedrichschule mit dabei.

Jochen Weeber verstand es dabei, die Schüler immer wieder direkt in das Geschehen einzubinden. In der Geschichte war es beispielsweise dann so, dass dieser Junge bei der Großmutter zu Hause einen Brief erhielt. Und Jochen Weeber hatte genau diesen Brief der Eltern dann in der Hand, aber noch verschlossen.