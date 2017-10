Furtwangen Freudiges Wiedersehen an der Schule

Furtwangen. Im Mittelpunkt stand kein festes Programm, sondern vor allem die Begegnung und der Austausch untereinander. Der neue Schulleiter Andreas Goldschmidt hieß die Besucher zu Beginn des Abends willkommen. Es sei bemerkenswert, wie ehemalige Schüler aus allen Teilen der Welt zurück nach Furtwangen fanden. Nn hätten sie die Gelegenheit, ihre Schulzeit noch einmal emotional nachzuempfinden. Sein besonderer Dank galt dem großen Team aus Eltern, Schülern und Lehrern, angeführt von Ulrich Wild und der früheren Schulleiterin Ursula Kiefer, für die Organisation dieses Treffens.

Gleichzeitig nutzte Goldschmidt die Gelegenheit, um bei den ehemaligen Schülern für den Freundeskreis zu werben. Dabei stehe nicht der niedrige Mitgliedsbeitrag im Vordergrund, sondern die Chance, auf diesem Weg immer ins Schulleben eingebunden zu sein. Auch Ulrich Wild vom Organisationsteam dankte allen Helfern. Entstanden sei die Idee in einer Schulkonferenz vor gut einem Jahr, und im Dezember des vergangenen Jahres begann man konkret mit den Planungen.

Ursula Kiefer machte deutlich, dass ihr eigentlich eine enge Bindung der ehemaligen Schüler an ihre frühere Schule ein Anliegen sei, was aber in Deutschland und auch am OHG bisher nicht so deutlich praktiziert wurde wie beispielsweise in den USA oder Großbritannien. Wie Wild in einem Gespräch ausführte, habe man im Organisationsteam ursprünglich mit 100 bis 200 Besuchern gerechnet. Doch schnell gab es mehr als 300 feste Anmeldungen und noch einmal etwa die gleiche Zahl an früheren Schülern, die ihr Interesse bekundet hatten. Dabei konnte die Veranstaltung nur über die sozialen Medien verbreitet werden.