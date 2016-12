Furtwangen Freude über sanierten Bechstein-Flügel

Furtwangen. Eines hätte die ansprechende Veranstaltung verdient gehabt: mehr Publikum. Die Direktorin des OHG, Ursula Kiefer, wies bei ihrer Begrüßung auf den Startschuss zu einer ganzen Serie von Veranstaltungen in Kooperation mit der HFU hin.

Klavierbaumeister Anton Hermann aus Trossingen sprach von "beflügelnden Gefühlen" angesichts des aus dem Jahre 1902 stammenden und von ihm total überholten "Konzert-Salon-Flügels". Das Instrument stamme aus einer eher leiseren Zeit, die mit "teuer" die Vokabeln kostbar, wertvoll und Wertigkeit verbinde. Es lohne sich, bei einem derartigen Schätzchen Geld in die Hand zu nehmen, ein "gelungener Oldtimer mit dem man alles machen kann und der bezaubert". Nach Wilhelm Furtwängler habe er edle Tonfülle, sei süß und erhaben. Als Geschenk an die Schule überreichte Hermann eine Original-Chronik der Firma Bechstein.

Bürgermeister Josef Herdner dankte dem Klavierhaus Hermann, das sich des "Sanierungsfalles" angenommen habe und erinnerte daran, dass Lehrer Martin Kentischer ihn auf das wertvolle Instrument aufmerksam machte. Er hoffe auf Töne, die abseits von Krawall und Geschrei seien und wünschte den Spielern eine tiefe Verbindung zum Instrument. Was Furtwängler bescheinigte, war anhand unterschiedlicher Beispiele zu erfahren: warmer Klang auch bei Verwendung des Pedals oder hämmernden Akkorden, Obertonreichtum und eine edle Ausstrahlung von unterster bis oberster Oktave. Die Spannung zwischen wehmütiger Haltung und tänzerischer Leidenschaft vermittelte Sven Morutzan bei Chopins cis-Moll-Walzer op. 64/II. Balladenhaft erklang daneben das "Ballett mechanique" (Ryuichi Sakamoto) und das sensivite "Russische Rondo" (Reinhold Glière), vorgetragen von Nadine Haas. Marina Schuhbauer ließ Schumanns "Mignon" lyrisch weit ausschwingen und jazzige Akzente setzte Neil Richter mit der empfindsamen Wiedergabe von "Somewhere over the rainbow" und der rhythmisch und melodiös-dynamisch angereicherten Eigenerfindung "C-What". Maximilian Gebelein wählte daneben ein Klavierstück des deutschen Modernen Manfred Schmitz und das beziehungsreiche "Poeme" von Franz Liszt, ergänzt durch die Pause füllenden Beiträge von Dominik Spale und Sven Morutzan. Zupackend, energisch und con spirito übernahm Claudia Winker teils die Begleitung, so beim schwungvollen "Czardas" von Monti, wobei Melanie Möller sauberen Klarinettenklang hören ließ, ungarischen Paprika servierte und mit rhythmisch sicheren Läufen begeisterte.