Furtwangen Freilichttheater stellt alles in Schatten

Furtwangen-Linach. Kreuz tauschte sein Amt mit Stefanie Straub. Sie war die letzten acht Jahre für die Jugend verantwortlich.

Herausragendes Ereignis im vergangenen Jahr waren die Freilichttheateraufführungen an der Linachtalsperre mit 4000 Zuschauern.

Dazwischen gab es noch die Aufführung von Martin Wangler bei seiner Heimattour an der Linachtalsperre. Hier kamen nochmals rund 400 Zuschauer. So berichtete Regisseur Florian Klausmann von 25 Proben für diese Freilichtaufführung und dankte den vielen Unterstützern. Aufgrund dieser enormen Kraftanstrengung gab es dann an Weihnachten keine Theateraufführung. Klausmann betonte aber, dass es nächste Weihnachten wieder zu einer Theateraufführung kommen soll. Bei einem Theaterausflug im Mai sollen weitere Ideen gesammelt werden.