Furtwangen. Am Kilwisonntag, 15. Oktober, steigt in der Furtwanger Innenstadt wieder der Kilwi- und Kunsthandwerkermarkt mit der Furtwanger Völlerei. Parallel dazu findet ein Oldtimertreffen vom Marktplatz bis zur Wilhelmstraße statt. Bei der zweiten Furtwanger Völlerei haben sich 14 "Food- Trucks" angemeldet. Auf der Mauer bei der Kirche soll auch wieder den ganzen Mittag über Live-Musik für Unterhaltung sorgen. Was jetzt noch fehlt, sind Getränkestände, vielleicht auch verbunden mit Ausschank von Kaffee und Kuchen. Wer Interesse hat, mitzumachen, egal ob Verein, Schulklasse oder sonstige Institutionen sollte sich schnell mit der Werner Dold von der Agentur "feierabend" unter der Telefonnummer 07723/ 39 87 oder 0162/9 80 59 27 in Verbindung setzen.