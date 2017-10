Furtwangen Flussgott Danuvius wacht über Quelle

Ein Dank gehe auch an die Grundstückseigentümer, die Familien Dold, Weiß und Öhrlein. Nun ist an der Quelle unterhalb des Kolmenhofs eine Informationstafel aufgestellt, zudem erinnert ein Granitblock an die beiden Erforscher. Der Flussgott Danuvius, geschaffen vom Neukircher Künstler Wolfgang Eckert, wacht über die Quelle. Schon 2015 sei er in einer kleinen Runde vor Ort gewesen, erzählte Eckert. Damals sei alles offen gewesen. "Machen Sie etwas, vielleicht eine Figur oder so", lautete damals der Auftrag an ihn. So habe er geforscht und sei auf die Römer gestoßen, die natürlich die Donau ebenfalls kannten – und so sei er auf Danuvius gekommen. Daher machte er sich an eine allegorische Flussdarstellung, an dessen Ende nun die künstlich gealterte Bronzefigur des lässig zwischen kleinen Felsblöcken liegenden Gottes liege. Er ging auf die recht lange Geschichte der Entstehung vom Modell zur fertigen Skulptur näher ein, die den Preis von 65 000 Euro rechtfertigt.

Der Dank sowohl des Künstlers als auch des Bürgermeisters galt allen Beteiligten, vom Bauhof über das Bauamt und den Stadtrat bis hin zur Architektin. Er habe eine vorzügliche Zusammenarbeit aller Beteiligten erleben dürfen. Wer Roland Wehrle kennt, weiß, dass er bei diesem Thema nicht an sich halten kann (und will). In gereimter Form gab er zur Kenntnis, dass er kaum glauben könne, dass nun endlich, nach so langer Zeit, die wahrhaftige Quelle ihre Ehre erhält, die Wiege der Donau. Ausführlich ging er auf das berühmte Narrengericht ein. Niemand könne die Donau besingen, der nicht wisse, wo sie wirklich entspringt. Dabei wisse doch jedes Kind, "Brigach und Brege bringen die Donau zuwege".

Der Furtwanger Narrenchef Christof Winker überreichte dem Bürgermeister etliche Urkunden. Untermalt wurde die Einweihung von der Stadtkapelle Furtwangen, die Sturm und Regen trotzte und mit dem "Hoch Badnerland" abschloss. Im Anschluss gab es im Kolmenhof einen Umtrunk.