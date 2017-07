Furtwangen Flohmarkt-Erlös soll OP ermöglichen

Der Schüler ist ein 18-jähriger syrischer Flüchtling mit aktuell dreijähriger Aufenthaltsbewilligung, der alleine nach Deutschland geflohen ist und nun hier seine Ausbildung macht. Er ist von Kindheit an durch eine Verletzung im Gesicht "entstellt", was mit Hilfe mehrerer Operationen korrigiert werden könnte. Die geschätzten Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro werden von der Krankenkasse nicht übernommen. Daher hat sich die Schulgemeinschaft der Robert-Gerwig-Schule das Ziel gesetzt mit unterschiedlichen Aktionen und Veranstaltungen diese Summe zusammenzutragen.

"Wir erleben den Schüler als enorm fleißigen und höflichen jungen Mann und möchten ihn dabei unterstützen ein normales selbstbestimmtes Leben zu führen", teilt die Schule mit. Der Flohmarkt findet im Innenhof der Robert-Gerwig-Schule zwischen 11 und 15 Uhr statt. Es werden gerne Geld- und Sachspenden entgegengenommen. Die SMV übernimmt die Bewirtung.