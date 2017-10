Voll besetzt war die Gaststube des Museums "Gasthaus Arche", als vor Kurzem der Geschichtsverein zu einem Vortragsabend geladen hatte, der die Ausstellung "Wälder Reisen" sinnfällig ergänzte: Kaum ein anderer Name aus Furtwangen ist so weit in aller Welt präsent, wie Salomon Siedle Söhne. Aus reichem Wissensfundus schöpfend, verstand es der langjährige Archivar Arnold Kienzler, den Gästen den Aufstieg des Unternehmens vom Uhrenglockengießer bis zum weltweit führenden Hightec-Unternehmen lebendig darzustellen. Immer wieder griff er in den altehrwürdigen Handelsvertreter-Koffer, um Musterstücke aus allen Produktionsphasen zu präsentieren und zu erklären. Foto: Geschichtsverein