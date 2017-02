Furtwangen Firma Otto Ganter erweitert Fertigungsanlagen

Um es vorweg zu nehmen: Der Gemeinderat hat am Dienstagabend einstimmig dem Entwurf des Bebauungsplanes sein Einvernehmen erteilt (Stadtrat Axel Weber hat sich vorsichtshalber für befangen erklärt und nicht mit abgestimmt).

Nun ist die Stadtverwaltung am Zuge. Sie wird das Bebauungsplanverfahren einleiten und wie üblich im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit Anlieger, Behörden und andere Träger öffentlicher Belange befragen.

Gebaut werden soll am bisherigen Firmengebäude im Bereich der Schlossermühle, entlang der B 500, bei der so genannten Salzhalle, direkt im Anschluss an das Messebaugebäude der Firma Ganter. Die vorhandene Zufahrt zum Gebäude "Triberger Straße 15" soll zusammen mit einer neuen Brücke der Erschließung der Halle dienen.