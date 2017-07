Furtwangen Firma bedenkt Bregtalschule mit Spende

Furtwangen. Die Biker des Siedle-Firmenteams fahren beim Schwarzwald-Bike-Marathonfür einen guten Zweck: Pro Teamstarter spendet die Horst-Siedle-Stiftung zehn Euro an die Bregtalschule. Diese fördert junge Menschen mit Behinderung individuell und gezielt und ermöglicht ihnen so eine Teilhabe am sozialen Leben.