Furtwangen Filmvorführung weckt viele Erinnerungen

In diesem Jahr war es wieder die Stadt, welche die betagten Frauen und Männer zu Kaffee und Kuchen und zu einem herzhaften Vesper einlud. Die Sportfreunde Schönenbach sorgten mit einem ganzen Team für eine perfekte Bewirtung der Gäste. Fast 200 Senioren waren schriftlich eingeladen worden, davon rund 173 aus Schönenbach. 77 Gäste waren dieser Einladung gefolgt.

Traditionell machen die Organisatoren die "Runde" durch die Lokale. Früher waren das Café Tannenhof oder das Gasthaus Sonne noch mit von der Partie, inzwischen ist es neben dem Gasthaus Löwen auch das Sporthaus der Sportfreunde Schönenbach, wo die Gäste wie in diesem Jahr zu Gast sein können.

Und ebenso ist es eine gute Tradition, dass die Schönenbacher und Linacher Vereine sich im Wechsel beim unterhaltungsprogramm engagieren. In diesem Jahr war der Gesangverein Schönenbach an der Reihe, der unter der Leitung von Beatrix Scherer die Gäste mit einem Reigen bekannter Lieder unterhielt. Das Programm mit mehreren Auftritten kam bei den Senioren sehr gut an.

Ebenso stieß eine Filmvorführung auf sehr großes Interesse. in einem Film von Karl Zähringer mit dem Titel "Erinnerungen an Schönenbach" wurde das Wirken von Arbeitern im Ort vorgestellt, dazu gab es viele Bilder aus früheren Zeiten, als Schönenbach noch nicht so eng bebaut war. Dieser Film musste noch ein zweites Mal vorgeführt werden.