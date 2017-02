Furtwangen Feuerzauber und Pharaonen gefallen

Beeindruckende Kostüme und mitreißende Tanzdarbietungen begeisterten am Samstagabend beim Preismaskenball der Burgzunft Hammereisenbach das Publikum und sorgten für beste Stimmung.

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Mit einem kräftigen Narri-Narro begrüßte die Vorsitzende der Burgzunft Hammereisenbach Praxedis Dorer die Gäste und Teilnehmer in der ausverkauften Gemeindehalle und bat gleich zu Beginn das Prinzenpaar aus Vöhrenbach, das mit seinem gesamten Hofstaat angereist war, auf die Bühne. "Es wäre manches noch geselliger, wären wir noch in der Steinzeit", so die Überlegungen von Prinz Stephan I. und Prinzessin Daniela II. bezüglich des diesjährigen Mottos.

Aber nicht nur sie gaben ihre närrische Ansprache zum Besten, sondern auch ihre Garde begeisterte das Publikum mit dem traditionellen Gardetanz. Dann begann der Maskenlauf und die Jury, bestehend aus den Altburgräten und Burgräten der Burgzunft, sowie Erznärrin Lilo Günther von der Schwarzwälder Narrenvereinigung und ihrem Lebensgefährten, verfolgte aufmerksam das Programm und vergab ihre Punkte.