Furtwangen Festtag mit Familien

Innerhalb des letzten halben Jahres hatten sich die beiden Kinder, angeleitet von Pfarrer Joachim Sohn, intensiv auf diesen Festtag vorbereitet. Im Gottesdienst ging Pfarrer Joachim Sohn auf die Geschichte von den beiden Emmaus-Jüngern ein. Nach langen Gesprächen mit einem Begleiter auf dem Weg erkannten sie Jesus erst beim gemeinsamen Mahl am Brot brechen. Und so sei auch heute dieses gemeinsame Mahl von großer Bedeutung, auch hier könne man beim Brechen des Brotes auf dem Altar jedes Mal erkennen, dass Jesus anwesend ist. Aber nicht nur an diesem Mahl sollen die Kinder künftig regelmäßig teilnehmen, sondern auch versuchen, in ihrem Leben das zu tun, was Jesus getan hat. Im weiteren Verlauf des Gottesdienstes konnten die Kinder im Kreis ihrer Familien erstmals an diesem Mahl teilnehmen.

Beim Abschluss dieses festlichen Gottesdienstes überreichte Pfarrer Joachim Sohn den beiden Erstkommunikanten ein Geschenk der Gemeinde. Zum einen war dies ein Kreuz, zum anderen eine Bibel. Und danach wurden die Kinder aufgefordert, aus dieser Bibel gemeinsam den Psalm 23 zum Ende des Gottesdienstes vorzutragen.