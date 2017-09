Oberes Bregtal. In den evangelischen Gottesdiensten am Samstag, 30. September, um 18 Uhr in der Christuskirche in Vöhrenbach und am Sonntag, 1. Oktober, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Furtwangen wird jeweils das Erntedankfest gefeiert. Die Erntedankgaben können in Vöhrenbach am 30. September von 10 bis 11 Uhr in der Christuskirche abgegeben werden und in Furtwangen in die Kirche gelegt oder ins Pfarrbüro gebracht werden.