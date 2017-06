Zu einem Alarm musste die Freiwillige Feuerwehr Furtwangen am Montag kurz vor 12 Uhr ausrücken. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm. In einem Gebäude der HFU in der Unterallmend hatte ein Alarmmelder angeschlagen. Ursache war Staubentwicklung. Geprüft werden musste noch, ob eine gesonderte Entlüftung nötig ist. Dann konnten die Männer um Kommandant Manfred Hoch wieder abrücken. Foto: Kouba