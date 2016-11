Furtwangen Faszination vom Ende der Welt

Im Vorfeld wird Philipp Müller einige Worte und Bilder zu dem Sozialprojekt "Schule in Malawi" an die Zuschauer richten, welches er seit Jahren unterstützt. Mit einem Teilerlös der Eintrittskarten und dem Verkauf der alljährlichen Kalender wird in diesem Jahr das Projekt von Phillip Müller unterstützt.

Beginn ist um 20 Uhr in der Festhalle, Einlass ab 19 Uhr. Die Karten sind im Vorverkauf zu neun Euro in der VHS Geschäftsstelle Furtwangen, im Reisebürobüro Bühler Furtwangen und bei Schreibwaren Fürderer in Vöhrenbach erhältlich. Die Abendkasse verlangt zehn Euro.