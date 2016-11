Furtwangen Fasnetprogramm steht bereits

Auf der Tagesordnung standen darüber hinaus Wahlen. Sie waren unter der Leitung von Ortsvorsteher Karl Wehrle rasch abgewickelt, da alle drei zu Wählenden bereit waren, ihre Ämter weiter zu führen.

Sandra Fehrenbach bleibt Vorsitzende, Sabine Kern Schriftführerin, als Beisitzerin wurde Nicole Kaltenbach bestätigt. Schriftführerin Sabine Kern gab zuvor einen Rückblick auf die Fasnet 2016. Aktiv half der Verein außerdem beim Fest zum 700-jährigen Dorfbestehen, entzündete ein Kilwifeuer und bewirtete beim Jahreskonzert des Handharmonikavereins. Der Narrenverein Kohlebrenner hat derzeit 31 aktive und 78 passive Mitglieder.

Ein kleines Plus konnte Kassiererin Vera Sunderer in der Vereinskasse verbuchen. Ein herzliches Dankeschön sagte Ortsvorsteher Karl Wehrle den Kohlebrennern, die Rohrbach das ganze Jahr über gut vertreten, auch bei zahlreichen auswärtigen Veranstaltungen. Er berichtete, dass der Gewinn des Dorfjubiläums auf das Sonderkonto für das Dorfgemeinschaftshaus geflossen ist. Bei der Vorschau auf die Fasnet 2017 kündigte die Vorsitzende Sandra Fehrenbach an, dass der Verein andere Veranstaltungen als im Vorjahr besuchen wird. Auswärtige Auftritte der Kohlebrenner stehen auf dem Programm am 4. Februar in Unterkirnach, am 12. Februar in St. Georgen, am 17. Februar beim Sauhexenfest in Bubenbach, am 27. Februar beim Jubiläumsfest in Weilersbach. Die Rohrbacher Fasnet wird am 19. Februar ausgerufen. Am "Schmutzigen Dunschdig", 23. Februar, besuchen die Kohlebrenner wie alljährlich den Rohrbacher Kindergarten, und am Fasnetsonntag, 26. Februar, beteiligen sie sich am Furtwanger Umzug. Mit dem Narrenbaum-Fällen endet in Rohrbach die Fasnet 2017 am 28. Februar.