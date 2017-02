Furtwangen Fasnet wie einst: Gäste amüsieren sich prächtig

Furtwangen. Die Narren mussten zweimal hinschauen: es war nicht die "Bob-Martha", die ihnen Speckbrote servierte. Unter Kittelschurz und grauem Dutt verbarg sich vielmehr Elke Schön. Die Museumsleiterin war ins Outfit der früheren Arche-Wirtin geschlüpft für die Alte Fasnet. Die Gäste schwelgten in Erinnerungen und amüsierten sich bestens an diesem Abend. Bernhard Kuner hatte in seinen Erinnerungen und im Archiv gekramt, und so erlebten die Besucher ein amüsantes Sammelsurium von Büttenreden, Bildern und Geschichten aus früheren Fasnetjahren.