Furtwangen Fantasie bei Passwörtern empfohlen

Eingeladen ins Gasthaus Bad hatte der VdU (Verband der Unternehmer und Freien Berufe), wo Referent Dirk Koschützki über Datensicherheit, insbesondere für Handwerksbetriebe und kleinere Firmen, sprach.

Furtwangen. Nachdenklich und besorgt stimmte sein Vortrag die Zuhörer. VdU- Vorsitzender Guido Lüttgens hieß Koschützki willkommen, der im Furtwanger Steinbeis-Transferzentrum im Bereich Cyber- und Informationssicherheit arbeitet.

Locker und mit vielen Beispielen ging Koschützki sein Thema an. Er erläuterte, wie Schadsoftware auf die Firmenrechner gelangen kann, versteckt beispielsweise in einer Bewerbung oder in anderen Mitteilungen. E-Mails seien gerade in kleineren Unternehmen das "Einfallstor für Schadprogramme". Auch veraltete Software sei gefährdet, deshalb sei es besonders wichtig, Programme regelmäßig zu aktualisieren.