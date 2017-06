Furtwangen Familie Luther bietet Szenen aus dem Reformator-Alltag

Cornelia Schäfer, in der Furtwanger Gemeinde bekannt als Krippenspiel-Regisseurin und Leiterin der Kinderstunden, hat eine engagierte Theatergruppe beisammen, angefangen bei ihren Töchtern sowie Mitgliedern der Jugendgruppe, die sich im Aufbau befindet. Die erste Probe in der Kirche findet noch vor den Sommerferien, am Samstag, 8. Juli um 13 Uhr statt. Dann geht die Arbeit am 9. September weiter.

Wer sich am Theaterspiel um die Familie Luther beteiligen möchte, kann sich im evangelischen Pfarramt melden.