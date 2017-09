Furtwangen Faire Kaffeepause im Weltladen

Furtwangen. Der Furtwanger Weltladen beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an der "fairen Kaffeepause", die es auch im baden-württembergischen Landtag gibt. "Fairer Handel schafft Perspektiven in Burundi" lautet das Motto. Deshalb bietet der Weltladen eine neue Kaffeesorte aus Burundi an.

Heute, Samstag, 30. September, kann man den fairen Kaffee im Weltladen probieren. Von der Kaffeegenossenschaft "Mboneramiryango" profitieren Kleinbauernfamilien in Burundi, einem der ärmsten Länder Afrikas. Der faire Handel garantiert den Kaffeeproduzenten Preise, die nicht vom schwankenden Weltmarkt abhängen, langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit und bestmögliche Wertschöpfung auf kleinsten Kaffeeflächen.

Im Durchschnitt bepflanzt jede Familie nur einen Drittel Hektar mit Kaffeepflanzen. Es ist freilich hochwertiger ­Arabica-Kaffee. Das Land ­Baden-Württemberg pflegt seit drei Jahren eine offizielle Partnerschaft mit der ­Kaffeegenossenschaft, man arbeitet aber schon seit dem Jahr 2010 zusammen.