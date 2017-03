Furtwangen Fahrt zum Tafelladen kaum genutzt

Um den Berechtigten den günstigen Einkauf in einem solchen Laden zu ermöglichen, sei mit dem Tafelladen Villingen, der auch die Triberger Außenstelle betreibt, eine Vereinbarung getroffen worden, dass der Laden auch von Menschen genutzt werden kann, die in Furtwangen leben. Obwohl das bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben wurde, habe leider bisher niemand das Angebot der Bürgerstiftung in Anspruch genommen, stellte Funke fest.

Nun aber habe sich die erste Familie gemeldet, die im Tafelladen einkaufen und den Fahrpreis mit öffentlichen Verkehrsmitteln erstattet bekommen möchte. "Dabei ist alles so einfach", betonte Funke. Man gehe zu Bernadette Burt ins Bürgerbüro, sie wisse auch, wer berechtigt sei. Dann fahre man nach Triberg, um sich dort im Tafelladen eine Berechtigungskarte ausstellen zu lassen, kaufe ein. Nach der Rückkehr werde der Fahrpreis von Bernadette Burt erstattet – gegen die Vorlage des Bustickets und der Einkaufsquittung.

Die Bürgerstiftung selbst sei bei diesem Vorgang gar nicht involviert, sondern lediglich Geldgeber. Bernadette Burt betonte ihrerseits, sie sei zwar Integrationsbeauftragte der Stadt, doch auch sozial Schwache nutzten oft die Beratungsmöglichkeit und sei es nur, um die richtige Anlaufstelle für sich zu finden. Die Fahrgeld-Rückerstattung erfolge absolut diskret. Nachdem nun der Anfang gemacht sei, freue sich die Bürgerstiftung auf weitere Nachfragen zu diesem Angebot, betonte Funke.

Der Tafelladen Triberg hat einmal in der Woche geöffnet, und zwar mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr.