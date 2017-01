Gütenbach. Auf der Landesstraße 173, in Höhe Neueck, schleuderte am Dienstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen. Der junge Fahranfänger geriet auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen die Front des am linken Fahrbahnrand stehenden Lasters. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.