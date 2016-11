Furtwangen Exponate erstmals öffentlich zu sehen

Furtwangen. Zu sehen sein werden Exponate, die der Öffentlichkeit bisher nicht zugänglich waren. Zum 150. Todestag sind 35 Ölgemälde, 30 Ölstudien, 130 Studien, Aquarelle, Pastelle, Tuschezeichnungen und Bleistiftskizzen zu sehen. Daneben werden Briefe, Auszeichnungen und Skizzenbücher gezeigt.

Die bisher einmalige Ausstellung kann vom 19. November bis 29. Januar im Deutschen Uhrenmuseum täglich von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Dank des harmonischen Miteinanders der Hauptakteure kam die Ausstellung zustande. Die Zusammenarbeit von Deutschem Uhrenmuseum unter Leitung von Eduard Saluz, des Geschichts- und Heimatvereins mit seinem Vorsitzenden Günter Besenfelder, der Stadt Furtwangen mit Bürgermeister Josef Herdner sowie Klaus­peter und Guido Staeb garantierte eine gute Organisation.

Nach Kirners Tod waren Werke in der Internationalen Kunstausstellung des Jahres 1888 in München und der Jahresausstellung 1906 in Berlin zu sehen. Bereits im Jahr 1956 wurde Kirner, dessen Bruder Lukas ebenfalls Maler war, zu seinem 150. Geburtstag geehrt. Christian Baumann widmete ihm eine liebevolle Biografie mit Untertitel "ein Schwarzwälder Maler", die bei Hugo Uttenweiler in Druck ging. Leben und Werk des Furtwanger Gewächses fanden auch Niederschlag in der Chronik "Furtwangen – Beiträge zur Geschichte einer Stadt im Schwarzwald".