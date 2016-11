Furtwangen "Evi und das Tier" herrlich verrückt

Mr. Leu (Leopold), das Tier, hämmerte auf das Piano und heizte dem Publikum gleich zu Beginn ein, der Entertainer, Sänger, Pianist und Clown in einer Person ist das Tier im Manne eben. Dann betrat Evi Niessner die Bühne, in hautengem Kleid mit Netzstrümpfen und Federboa erläuterte sie nach dem Motto "zugeschaut und nachgebaut", was Burlesque ist und die berufstypischen Zeichen. Eine verrutschte Federboa an der Schultern ist fürs Publikum das Signal zum Ausrasten.

Vom ersten Ton an begeisterte Miss Evi mit ihrer ausgebildeten Opernstimme und Liedern von Liza Minelli und Edith Piaf. Sie verschmolz quasi mit der französischen Chanson-Sängerin mit ihrem rollenden R und dem besonderen Timbre, auch kleidungsmäßig in bravem schwarzen Kleid mit Spitzenkragen ließ sie die Piaf auferstehen. Das Ernste brach sie dann gleich wieder, als sie von ihrer Show auf Kreuzfahrtschiffen erzählte. Doch nicht nur mit Chansons brillierte sie, sie flüsterte, röhrte und gurrte über Liebe und Leidenschaft, über Tränen und Träume, denen man öfters mal nachgehen sollte.

Zum Leidwesen von Mr. Leu gab sie ihrem Zwang nach, von ihrer Familie zu erzählen, was in einem Horrortrip endete. Wimpernschlag, Mimik und die überbordenden Kostüme trugen zu einer einmaligen Bühnenatmosphäre bei, musikalisch sind sie im Soul, Jazz, Swing, Boogie und Tango unterwegs, zwei großartige und liebend gern verrückte Künstler bilden ein außergewöhnliches Duo.