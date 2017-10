Furtwangen Eventmanager meistern ihre Sache gut

Für die Sportmanagement- Klasse galt es im Vorfeld den Wettkampfmodus festzulegen, die Strecke zu bestimmen und abzusichern, Sponsoren zu suchen und natürlich Teilnehmer anzuwerben. Verschiedene Arbeitsgruppen waren für die einzelnen Aufgabenfelder verantwortlich, mit dem Ziel, eine funktionierende und eindrucksvolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Auch dieses Jahr war der "Bike & Run" eine gelungene Veranstaltung, bei der weitgehend alles gut funktioniert hat, so die Verantwortlichen. Wie so oft bei dieser Gelegenheit gelangten auch dieses Jahr die "Eventmanager" des BK2 wieder zu der Erkenntnis, dass die großen, sichtbaren Organisationsschritte weniger das Problem sind, sondern eher die Kleinigkeiten, die man gerne übersieht, die aber entscheidend für das Gelingen einer Veranstaltung sind.

Zwölf Teams machten sich bei der diesjährigen Ausgabe des "Bike & Runs" an die Bewältigung der acht Runden zu je 900 Metern, gespickt mit jeweils 50 Höhenmetern. Die schnellste Mannschaft stellte die Klasse des WG11 mit Nico Fehleisen, Karen Weiß, Johannes Fischer und Benedikt Kuner. Platz zwei ging an das "Mixed Team" mit Lehrer Wolfgang Höre, Marvin Schumacher (WG13) und Jonas Maier (TM13) und Platz drei an das Team WG12 mit Julia Metzler, Julian Ketterer und Mareike Braun.

Dank großzügiger Spenden zahlreicher Sponsoren, die durch die Schüler des BK2 aktiviert worden waren, konnte die "Bike & Run"-Veranstaltung wieder sehr professionell aufgezogen und alle Teilnehmer mit Sachpreisen bedacht werden.