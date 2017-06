Furtwangen Etliches bewegt zum Wohl der Kinder

Die ehrenamtlich Aktiven verlassen sich dabei auf das fachliche Urteil von Sozialarbeitern, Lehrern und Erziehern: "Wenn ein Lehrer mit der Bitte um Unterstützung für ein Kind für eine Klassenfahrt an uns herantritt, können wir uns darauf verlassen, dass er die Situation in der Familie einschätzen kann", sagt Karin Jäger.

Auch mit Andrea Klausmann von der Caritas in Furtwangen arbeiten die Kinderschützer eng zusammen. Ohne die treuen Spender, die den Fonds teils schon von Beginn an regelmäßig, teils anlässlich runder Geburtstage und Jubiläen unterstützen, würde das Modell jedoch nicht funktionieren. Geldzufluss und Geldabfluss halten sich seit Jahren die Waage, weiß Schatzmeisterin Wild. "Noch nie haben wir eine Anfrage aus Geldmangel ablehnen müssen“, freut sie sich und hofft, dass die Spender den Kinderfonds sowie den Kinderschutzbund auch in Zukunft unterstützen.

Denn die Kinderarmut wird auch in Furtwangen weiter ein Thema sein. Der Bregtäler Kinderfonds trägt dazu bei, dass die Armut den Betroffenen weniger weh tut. Auch im laufenden Jahr wird der DKSB wieder die Präventionskurse organisieren, die Bio- brotbox durchführen und weitere Anfragen aktuell entscheiden und nach seinen Möglichkeiten unterstützen. Ein großer Dank ging an alle großen und kleinen Spender sowie auch an die passiven Mitglieder die durch ihre Mitgliedsbeiträge ebenfalls unterstützen.