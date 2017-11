Furtwangen Es weihnachtet am Stöcklewaldturm

Am Freitag, 24. November, soll der Markt ab 17 Uhr beginnen, bis 22 Uhr wird buntes, rustikales Treiben stattfinden, das am Samstag dann bereits ab 11 Uhr fortgesetzt wird. Unter dem Motto "100 Prozent regional" präsentieren regionale Anbieter in einzigartigem Ambiente ihre Besonderheiten, die mit sehr viel Liebe zu Tradition und in Handarbeit entstehen, versprechen die Initiatoren.