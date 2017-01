Furtwangen Es geht um Integration

Furtwangen. Annette Treibel hält am Donnerstag, 26. Januar, den letzten Vortrag des Wintersemesters in der Reihe Studium Generale an der Hochschule Furtwangen. Sie spricht über "Integration. Ein Projekt für alte Deutsche und neue Deutsche". Der Vortrag beginnt um 20 Uhr in Hörsaal I 0.17. Der Eintritt ist frei.