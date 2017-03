Schwarzwald-Baar-Kreis. Eltern mit Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren können sich jetzt im kostenlosen Kurs "Kindererziehung ist kein Pappenstiel" in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (BEKJ) in Furtwangen Tipps für den Erziehungsalltag holen. Die Kursleiterin, Diplom-Sozialarbeiterin (FH) Ulrike Kroneisen, greift mit den Eltern konkrete Erziehungssituationen auf, damit der Erziehungsalltag leichter zu bewältigen ist und neue Lösungen zum Umgang mit Konflikten kennengelernt werden können. Dabei stehen praktische Beispiele und der Austausch mit anderen Eltern im Vordergrund. Der Kurs findet an vier Vormittagen in der Beratungsstelle in Furtwangen statt. Termine: Immer dienstags, 2., 9. und 16. Mai sowie 20. Juni, jeweils von 9 bis 11 Uhr. Anmeldung unter Telefon: 07721/91 37 940. Montag, Dienstag und Donnerstag von 13 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr.