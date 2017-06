Gütenbach Erster Bundespreis bei Jugend musiziert

St. Georgen. Sehr erfolgreich waren drei Schüler der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert. Sarah Schirmaier aus Gütenbach am Horn und Philipp Heine aus Linach an der Klarinette belegten als Duo den ersten Platz, Sven Morutzan aus Furtwangen am Klavier einen dritten Preis. Als Lehrer fungierten Sabine Pander am Klavier, Takako Yamanoi am Horn und Schulleiter Bernd Rimbrecht, Klarinette.