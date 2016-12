Furtwangen Erster Bauabschnitt ist fertiggestellt

Furtwangen. Gespannt und voll Freude haben auch die Kinder auf diesen großen Tag gewartet. So sangen sie zur Begrüßung der Gäste "Herein, herein, wir laden alle ein."

Der für dieses Projekt verantwortliche Architekt Poldi Messmer war gekommen, ebenso Handwerker, Stadträte und Vertreter des Elternbeirates. Stadtrat Thomas Riesle freute sich über diesen ersten Schritt der dringend notwendigen Sanierung des Kindergartens. "Auch im neuen Haushaltsplan möchten wir wieder dafür kämpfen, dass die Sanierung, wenn auch in kleinen Schritten, weitergeht", so Riesle.

Stadtpfarrer Paul Demmelmair, der auch die anschließende Weihe des Raumes vornahm, merkte an, dass seit dem Bau des Hauses sich nichts verändert habe. So seien diese Renovierungsarbeiten dringend erforderlich. Die Leiterin des Kindergartens Silvia Fürderer dankte allen für eine "gute und reibungslose Zusammenarbeit". Sie betonte, dass diese neuen Sanitäranlagen auch pädagogisch von großer Bedeutung seien. Die kleinen Töpfchen-Toiletten sollen die jüngsten Kinder zum Sauberwerden motivieren, ebenso dienen die verschiedenartigen Armaturen an den Waschbecken den Kindern zum Nachdenken.