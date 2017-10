Furtwangen Erlös für die "Katha"

Furtwangen. "Es ist schön, dass wir auch in diesem Jahr wieder über 10 000 Euro bringen", freute sich Bürgermeister Josef Herdner über eine erneut erkleckliche Summe, die er persönlich zum nächsten "500er" aufrundete. Eine tolle Veranstaltung mit einer sehr schönen Streckenführung sei der Bike-Marathon. Einen besonderen Dank sandte er in Richtung der Grundstückseigentümer.

2042 Starter sorgten für die Spende in Höhe von 10 365 Euro, da einige auch ihre Siegesprämie zur Verfügung stellten. Einige Zahlen nannte dazu Christine Dorer: Fünf Euro werden aus dem Startgeld pro Biker an die "Katha" (Katharinenhöhe) gespendet – was aber längst nicht alles ist, wie Klinikleiter Stephan Maier betonte. Denn viele namhafte Firmen spenden auch für jeden gefahrenen Kilometer ihrer eigenen Mannschaft – das aber sei ein "Extra", das auch diesmal nicht auf dem Scheck stehe.

700 ehrenamtliche Helfer, die ihre Hilfe in keiner Weise in Frage stellten, sorgten für sehr viel Lob seitens der Sportler, die anscheinend auch anderes gewöhnt sind. Besonders wurden auch immer die zahlreichen und bestens bestückten Verpflegungsstellen hervorgehoben. Neben den "üblichen" Dingen wie Bananen, Energieriegel oder Iso-Drinks haben die Helfer häufig auch eigene Artikel wie Nusszopf oder auch mal ein Bier für die Sportler. Die Sportler würden den Schwarzwald-Bike-Marathon als die beste Veranstaltung dieser Art loben, hieß es bei der Spendenübergabe. Auch der Shuttle-Service, den die Katharinenhöhe zur Verfügung stelle, werde sehr intensiv genutzt.