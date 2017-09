Furtwangen Erinnerungen an die Studienzeit

Vor allem geht es bei einem solchen Treffen natürlich darum, Erinnerungen auszutauschen. Mit 48 Studenten begann 1967 der Jahrgang sein Studium in Elektronik und Regelungstechnik. Allerdings machte ihnen gleich zu Beginn einer der Dozenten deutlich, dass innerhalb des ersten Jahres etwa die Hälfte der Studenten wieder abspringen wird, weil sie das Pensum nicht schaffen. Und dies sei tatsächlich so gewesen. Drei Jahre später beendeten 34 Ingenieure ihre Ausbildung, nachdem im Lauf der Zeit auch wieder andere Ingenieur-Studenten zu dem Jahrgang hinzu gestoßen waren.

Von Anfang an hatte sich Axel Friedrich, der heute in Kandel lebt, um die Adressen seiner Kommilitonen gekümmert und so alle von Anfang an zusammengehalten. Bereits fünf Jahre nach Ende des Studiums gab es das erste Treffen. Und immer wieder traf man sich an verschiedenen Orten in Deutschland, jeweils organisiert von den dort lebenden Absolventen des Jahrgangs. Denn die Ingenieure sind inzwischen weit verteilt von Hamburg bis Zürich. In den vergangenen Jahren, seit sie im Ruhestand sind, ist der Rhythmus der Treffen sogar noch etwas kürzer geworden. 50 Jahre nach Studienbeginn wollte man sich nun wieder einmal in Furtwangen treffen.

Und etwa die Hälfte der Absolventen hatten auch ihr Kommen zugesagt. Bei diesem Besuch gab es verschiedene Ausflüge in die Umgebung an die bekannten Orte. Aber auch ein informativer Besuch in der Hochschule konnte organisiert werden, bei dem sich traditionell Jürgen Wentworth Paul um die Treffen solcher ehemaligen Studenten kümmert.